لجنة طارئة لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس زيكا تجتمع أول سبتمبر

جنيف - رويترز – قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن لجنتها الطارئة المعنية بفيروس زيكا ستجتمع يوم الخميس لمراجعة تطور انتشاره، والعيوب الخلقية العصبية المرتبطة بالفيروس الذي يحمله البعوض.

وتجتمع لجنة الخبراء المستقلين برئاسة ديفيد هايمان كل ثلاثة أشهر، لتقييم التقدم في مكافحة المرض والتشوهات المرتبطة به ومنها صغر حجم الرأس الذي يعوق النمو الطبيعي للأطفال. وكان آخر اجتماع للجنة عقد يوم 14 يونيو حزيران.

ورصد فيروس زيكا في البرازيل العام الماضي، وانتشر منذ ذلك الحين في الأمريكيتين. وأكدت سنغافورة يوم الاثنين 15 حالة إصابة جديدة انتقلت العدوى لها محلياً ليصل عدد الحالات هناك إلى 56 حالة بينما تكثف السلطات الجهود لاحتواء انتشار الفيروس.