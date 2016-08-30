الشرطة تقول ان 5 جنود قتلوا في هجوم مقديشو والشباب تعلن مسؤوليتها

مقديشو - رويترز – قالت الشرطة الثلاثاء، إن سيارة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش خارج مقر إقامة الرئيس في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود بينما قالت محطة إذاعة تابعة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إن الحركة مسؤولة عن الهجوم.

وقال ضابط الشرطة العقيد عبد القادر حسين، إنه حتى الآن لقي خمسة جنود حتفهم في الانفجار مضيفاً أن السيارة انفجرت خارج فندق سيل ويقع قرب نقطة التفتيش خارج القصر. وعبر حسين عن اعتقاده بأن الهدف كان فندق سيل الذي يتردد عليه المسؤولون وقال إن عدد القتلى ربما يرتفع.