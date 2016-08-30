فرنسا: التوغل التركي في سوريا يهدد بمزيد من التصعيد هناك

باريس - رويترز – قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الثلاثاء، إن التوغل العسكري التركي في شمال سوريا يهدد بتصعيد الصراع ودعا جميع الأطراف لإنهاء القتال والعودة إلى محادثات السلام من أجل البلاد.

وقال أولاند في لقاء للسفراء الفرنسيين، إنه بعد مرور عام تقريباً على بدء التدخل الروسي دعماً للرئيس السوري بشار الأسد، “اختارت تركيا اليوم نشر جيشها على أراض سورية للتصدي لداعش.”

وأضاف “هذه التدخلات المتعددة المتناقضة تنطوي على تهديد بتصعيد عام.”

وقال إن هذا مفهوم بعد الهجمات التي عانت منها البلاد، لكن تركيا تستهدف أيضاً القوات الكردية التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من التحالف الذي تشارك فيه فرنسا.

ومضى قائلا إن على روسيا ألا تتجاهل التقارير، عن قيام القوات الحكومية السورية بهجمات بأسلحة كيميائية وطلب منها دعم دعوة فرنسا لمجلس الأمن الدولي لإدانة هذه الهجمات.