الكرملين: لم تتأكد تقارير عن وفاة رئيس أوزبكستان

موسكو - رويترز – قال الكرملين الثلاثاء، إن تقارير إعلامية عن وفاة إسلام كريموف رئيس أوزبكستان لم تتأكد.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين “في الوقت الحالي ليست لدينا معلومات جديدة. كل ما يمكننا قوله… أن التقارير الإعلامية (عن وفاة كريموف) لم تتأكد.”

وكتبت لولا كريموفا تيليافا ابنة رئيس أوزبكستان على صفحتها على موقع إنستاجرام الاثنين، قائلة إن كريموف (78 عاماً) حالته مستقرة في وحدة للعناية المركزة بعد إصابته بنزيف في المخ يوم السبت.