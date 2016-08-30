دير شبيجل: واشنطن منزعجة من سياسة نائب ميركل تجاه اتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي

برلين - د ب أ – عارضت الحكومة الأمريكية تقدير وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل، بشأن مفاوضات تحرير التجارة عبر الأطلسي، والتي اعتبرها فاشلة من الناحية العملية.

وقال المتحدث باسم مفوض الشؤون التجارية للحكومة الأمريكية مايكل فرومان في تصريحات لمجلة “دير شبيجل” الألمانية: “المفاوضات تحرز في الواقع تقدماً مستمراً”.

وذكر فرومان، أنه لم يتفاجأ من عدم حسم بعض فصول الاتفاقية بصورة رسمية حتى الآن، موضحاً أن “من طبيعة المفاوضات التجارية أنه لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء”، مؤكداً تمسك واشنطن بجولة المفاوضات المقبلة المقررة منتصف أيلول/سبتمبر المقبل لتقييم التقدم بدقة.

يذكر أن جابريل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، أعرب مطلع الأسبوع الجاري عن اعتقاده بأن مفاوضات تحرير التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة “فشلت في واقع الأمر”.

وأعلنت فرنسا الثلاثاء، أنها ستطالب المفوضية الأوروبية الشهر المقبل بوقف هذه المفاوضات.

وقال وكيل وزارة التجارة الخارجية الفرنسية ماتياس فيكل في تصريحات لمحطة “آر إم سي” الإذاعية الفرنسية: ” لم يعد يوجد دعم سياسي من فرنسا لهذه المفاوضات”.