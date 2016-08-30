الاتحاد الأوروبي يفرض على آبل اعادة 13 مليار يورو من الضرائب لايرلندا

بروكسل - أ ف ب – وجهت المفوضية الاوروبية ضربة كبيرة الثلاثاء، الى “الامتيازات الضريبية” التي منحتها ايرلندا الى “آبل” وامرت المجموعة الاميركية العملاقة، بأن تعيد الى دبلن مبلغاً قياسياً يتجاوز ال13 مليار يورو.

وقالت المفوضية في بيان، انها “توصلت الى ان ايرلندا منحت امتيازات ضريبية من دون وجه حق بقيمة 13 مليار يورو”.

وتابعت انه “على ايرلندا الآن استعادة الضرائب غير المدفوعة من قبل آبل على اراضيها بين 2003 و2014، اي 13 مليار يورو اضافة الى الفوائد”.