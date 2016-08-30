مقتل 9 من “الدولة” و2 من حرس الحدود العراقي في هجوم غربي الرطبة

الرمادي - د ب أ – أعلن مصدر عسكري عراقي الثلاثاء، مقتل تسعة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وعنصرين من حرس الحدود، في هجوم شنه التنظيم على مقر حرس الحدود غرب قضاء الرطبة أقصى غربي العراق .

وقال المصدر، إن عناصر تنظيم الدولة قاموا بمهاجمة أحد المقرات العسكرية لحرس الحدود غرب قضاء الرطبة، مستخدمين أسلحة متوسطة خلال الهجوم بغية اقتحام المقر .

ولفت الى أن قوات حرس الحدود وبدعم العشائر تصدوا للمهاجمين وقتلوا تسعة منهم ، فيما قتل اثنان من عناصر حرس الحدود.

يذكر أن مدينة الرطبة إحدى مدن محافظة الانبار قرب الحدود العراقية الأردنية، وقعت تحت سيطرة داعش في منتصف 2014 واستعادتها القوات العراقية في شهر أيار/مايو الماضي.