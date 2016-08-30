معارضة ألمانية بارزة: فرص ميركل الجيدة في تولي منصب المستشارة مجدداً تعد مأساة

برلين - د ب أ – أعربت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض زارا فاجنكنشت، عن أسفها أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا تواجه حتى الآن أي منافس حقيقي لها لتولي منصب المستشار.

وقالت فاجنكنشت في تصريحات خاصة بالعاصمة الألمانية برلين، إنها لمأساة أنه يتم حكم ألمانيا من جانب مستشارة ألحقت أضراراً وخيمة في كثير من المجالات وعلى الرغم من ذلك لا يزال لديها أفضل الفرص في تولي منصب المستشارة لفترة انتخابية أخرى.

وأوضحت سبب ذلك بقولها: “ببساطة لأنه ليس هناك منافس حقيقي وموثوق فيه”.

وبذلك أشارت السياسية البارزة بحزب اليسار، إلى مشاكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا حول تحديد مرشح لمنصب المستشار.