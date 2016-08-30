إصابة 4 جنود مصريين باستهداف حاجز أمني في سيناء

القاهرة - الأناضول- أصيب 4 جنود شرطة، صباح الثلاثاء، جراء استهداف مسلحين مجهولين، لحاجز أمني في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح، أن مسلحين استهدفوا كمين الماسورة (حاجز أمني يتبع وزارة الداخلية) بمدينة رفح، مما أسفر عن إصابة 4 جنود، جميعهم في حالة خطرة.

وتم نقل الجنود المصابين لمستشفى العريش العسكري، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة بحثاً عن الجناة، بحسب المصدر ذاته.

وحتى الساعة (10:20 تغ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وتنشط في المنطقة عدد من التنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم “الدولة الاسلامية” أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.