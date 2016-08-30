مقتل أكثر من 18 من الحوثيين وقوات صالح شرق اليمن

صنعاء - د ب أ – قتل أكثر من 18 مسلحاً من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بمحافظة الجوف.

وقال عبدالله الأشرف، الناطق باسم مقاومة الجوف، إن أكثر من 18 من مليشيا الحوثي و صالح قتلوا وجرح العشرات في مواجهات مع الجيش والمقاومة، بمديرية المتون غرب المحافظة.

وأشار إلى أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال تلك المواجهات، من “تحرير” منطقة الحزمة من قبضة الحوثيين وقوات صالح.

وبحسب الأشرف، فإن مقاتلات التحالف العربي، شنت عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح، في حين ما تزال المواجهات مستمرة بين الطرفين بشكل عنيف.

ومنذ أكثر من عام ونصف، تشهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، ورجال الجيش والمقاومة الذين استطاعوا مؤخراً السيطرة على معظم مواقع المحافظة.