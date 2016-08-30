القوات الحكومية الليبية تستعد لاقتحام آخر مناطق سيطرة الجهاديين في سرت

طرابلس – أ ف ب – أعلن متحدث باسم العملية العسكرية الليبية الهادفة لاستعادة سرت من تنظيم الدولة الاسلامية، ان قوات حكومة الوفاق الوطني تستعد لاقتحام آخر مناطق سيطرة الجهاديين في المدينة في اعقاب المكاسب الميدانية التي حققتها على مدى اليومين الماضيين.

وقال رضا عيسى المتحدث باسم عملية “البنيان المرصوص”، “قواتنا تعيد تمركزها اليوم في الحي رقم 1 (شمال) وتقوم بتمشيط شوارعه وذلك استعداداً للهجوم على مناطق سيطرة تنظيم الدولة المتبقية في الحي رقم 3″ في شرق المدينة الساحلية.

وتابع ان “المناطق التي لا يزال يتواجد فيها داعش ليست ذات اهمية استراتيجية”، مضيفاً ان “الاستعدادات لتحرير كامل المدينة متواصلة اليوم ونتوقع ان يتحقق الحسم في وقت قريب جداً”.

وسيطرت قوات حكومة الوفاق مساء الاثنين على الحي رقم 1، احد آخر معقلين لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت، لينحصر بذلك تواجد التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية التي شكلت قاعدة خلفية له على مدى عام باجزاء من الحي رقم 3.

وكان نحو الف مقاتل من القوات الحكومية شنوا الاحد هجوماً على المعقلين الأخيرين لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت. وخسرت القوات الحكومية في هذا الهجوم 38 من عناصرها بينما أصيب 185 عنصراً آخر بجروح، وفقاً لمصادر طبية.

وقتل منذ بداية العملية في 12 ايار/مايو الماضي اكثر من 400 من مقاتلي القوات الحكومية واصيب نحو 2500 عنصر آخر بجروح.