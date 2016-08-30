مقتل أحد عناصر القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار في اليمن

عدن – أ ف ب – أعلن مصدر أمني، ان أحد عناصر تنظيم القاعدة قتل وجرح اثنان آخران الثلاثاء في غارة لطائرة من دون طيار في جنوب اليمن حيث ينشط الجهاديون.

وقال المصدر ان “عنصراً من تنظيم القاعدة قتل، وأصيب اثنان آخران في غارة جوية لطائرة بدون طيار يرجح انها اميركية، استهدفت مركبة لعناصر التنظيم كانت تقف امام منزل في الأطراف الشرقية لمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة”.

وكان سبعة عناصر مفترضين في تنظيم القاعدة، قتلوا في قصف نفذته طائرات من دون طيار الاربعاء الماضي في محافظتين يمنيتين.

وقال مسؤول أمني حينذاك، ان أربعة عناصر مفترضين من التنظيم الجهادي قتلوا عندما استهدفت طائرة من دون طيار مركبة يستقلونها، كانت متجهة من مدينة عتق مركز محافظة شبوة في جنوب البلاد، الى مديرية نصاب (غرب) في المحافظة نفسها.

والى الشرق من صنعاء، قتل ثلاثة عناصر مفترضين من القاعدة في غارة لطائرة من دون طيار استهدفت مركبة يستقلونها في منطقة صحراوية بمحافظة مأرب، بحسب ما أفاد مصدر أمني ثان.

واستفادت الجماعات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، من النزاع في اليمن منذ اكثر من عام بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب البلاد.

وبدأ التحالف العربي في آذار/مارس 2015 عملياته لدعم قوات هادي في مواجهة المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014، وتابعوا التقدم ليسيطروا على مناطق أخرى في الوسط والجنوب. وتمكنت قوات هادي بدعم مباشر من قوات التحالف، من استعادة خمس محافظات جنوبية من المتمردين صيف 2015.