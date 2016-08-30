الرئيس الكيني يصل عاصمة جنوب السودان في زيارة مفاجئة

جوبا – الأناضول – وصل الرئيس الكيني أوهورو كيناتا، إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، الثلاثاء، في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

وتوجه كيناتا فور وصوله مطار جوبا، إلى بيت الضيافة بالعاصمة للقاء رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.

وتأتي زيارة كينياتا إلى جوبا، استباقاً لزيارة مرتقبة، الأسبوع الجاري، لسفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، ويتوقع أن يناقش الرئيس الكيني مع سلفاكير، مسألة نشر قوات إقليمية، بحسب قرار صادر عن مجلس الأمن،إضافة لبحث مستقبل عملية السلام في جنوب السودان.