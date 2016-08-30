رئيس البرلمان العراقي يطالب بخطة متكاملة لتحرير نينوى

بغداد – د ب أ – طالب سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي الثلاثاء، بخطة متكاملة تستوعب الجهد العسكري المطلوب من أجل تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال الجبوري ، خلال اجتماعه بوفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان برزاني إن “خطة تحرير نينوى يجب أن تأتي متكاملة ومستوعبة للجهد العسكري المطلوب، والتهيئة السياسية اللازمة والرؤية الواجب امتلاكها لمرحلة ما بعد داعش”.

وأضاف أن مرحلة ما بعد تنظيم الدولة ،مرحلة جديدة ينبغي أن تشارك فيها الأطراف كافة بعمليات البناء والتأهيل وفي إعادة النازحين وترتيب البيت الموصلي الذي تضرر كثيراً بفعل ما حصل.

وذكر أن “إقليم كردستان لا يزال يمثل الحاضنة الآمنة لملايين العوائل النازحة وأن هذا الموقف محل تقدير واحترام”.

وقال رئيس البرلمان إن “تجاوز الاشكاليات مع الحكومة المركزية مهمة وطنية، لأن أي خلاف داخلي سيستغل من قبل الارهاب بشكل سلبي، ولا نريد العودة الى الوراء”.

وأضاف “نحن في مجلس النواب قد شرعنا بإعادة تفعيل الدور التشريعي والرقابي وسنحرص أن يحظى الجميع بالفرص المتكافئة والمساحة ذاتها لممارسة دوره بفاعلية”.