النظام السوري يشن هجمات على جبلي التركمان والأكراد

هطاي - الأناضول - شنت قوات النظام السوري هجمات مدعومة جوياً على جبل الأكراد، ومنطقة “بايربوجاق” (جبل التركمان) بريف محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، الثلاثاء، إن قوات النظام قصفت قرية “كباني” ومحيطها بالطائرات الحربية والمروحيات، بجبل الأكراد، مضيفة أن النظام استهدف قرى “سلور”، و”يماضي”، و”زيتنجيك” بمنطقة “بايربوجاق” بقذائف الهاون والصورايخ.

جدير بالذكر أن قوات النظام حاولت، الاثنين، التقدم على محور قرية “عيسى بينار” ببايربوجاق، غير أن الفصائل المعارضة صدت تقدمها، بحسب مصادر المعارضة في المنطقة.