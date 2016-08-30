الجيش الإسرائيلي يشرع في تشديد الإجراءات على الحدود اللبنانية

القدس - الأناضول – شرع الجيش الإسرائيلي بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن مصادر في الجيش، لم تسمها، الثلاثاء، قولها إن الأخير “بدأ بتنفيذ أشغال هندسية في منطقة جبل روس على الحدود مع لبنان بهدف تحسين البنى التحتية العسكرية، وتشديد الاجراءات الدفاعية على امتداد الحدود”.

وأضافت أن “تنفيذ هذه الأشغال يتم بالتنسيق مع قوات اليونيفيل المرابطة في الجنوب اللبناني”.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي الأسباب التي دعته للقيام بهذه الإجراءات في ضوء الهدوء النسبي الذي يسود هذه الحدود منذ عدة سنوات.

وغالباً ما يبرر الجيش إجراءاته بالخشية من تنفيذ “حزب الله” اللبناني هجمات.