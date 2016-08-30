الادعاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق 35 من العاملين بمجال الإعلام والصحافيين

اسطنبول - د ب أ – أفادت تقارير إخبارية تركية بأن الادعاء العام في اسطنبول، أصدر مذكرات توقيف بحق 35 من العاملين في مجال الإعلام، ومن بينهم صحافيون .

ووفقاً لما نقلته وكالة “دوغان” الإخبارية، فإن الصادر بحقهم المذكرات متهمون بأنهم على صلة بالحركة التابعة للداعية الإسلامى فتح الله جولن.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية تتهم جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت الحكومة حملة موسعة شملت إيقاف نحو 80 ألف موظف حكومي عن العمل. وجرى احتجاز أكثر من 40 ألف شخص بينما مثل أمام القضاء وجرى بالفعل اعتقال نحو 20 ألفاً.