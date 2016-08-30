الداخلية الفلسطينية في غزة تدعو مصر لفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية

غزة- د ب أ- دعا مسؤول بارز في وزارة الداخلية التي تديرها حركة “حماس″ الإسلامية في غزة الثلاثاء السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح البري أمام “عشرات آلاف الحالات الإنسانية العالقة” في القطاع.

وقال مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، خلال جولة تفقدية لمغادرة الحجاج في معبر رفح، إن “عشرات آلاف الحالات الإنسانية في قطاع غزة بانتظار فتح المعبر والسماح لها بمغادرة القطاع لقضاء حوائجهم”.

وأضاف أبو نعيم “نأمل من السلطات المصرية أن تراعي الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة”.

وفتحت السلطات المصرية الثلاثاء معبر رفح البري مع قطاع غزة استثنائيا من أجل سفر 2008 حجاج من سكانه إلى المملكة العربية السعودية، على أن يتم سفرهم على مدار ثلاثة أيام.

وهذه خامس مرة تفتح فيها مصر معبر رفح أمام سكان قطاع غزة منذ بداية العام الجاري وكانت أخر مرة في 29 تموز/ يوليو الماضي لمدة خمسة أيام متتالية.