21 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي الصومالي

مقديشو- د ب أ- أكد مسؤولون وشهود عيان أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت الثلاثاء فندقا بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا.

وكانت المحصلة الأولية للضحايا قد أشارت إلى مقتل ستة مدنيين وأربعة عناصر من قوات الأمن.

ووفقا للمسؤولين الأمنيين محمد حسن ومحمد ضاهر ومصادر طبية فقد تم العثور على المزيد من الجثث بين حطام المباني المنهارة، كما لقي آخرون حتفهم متأثرين بإصاباتهم في المستشفى.

وجرى نقل أكثر من 30 مصابا إلى أحد المستشفيات.

وقال حسن إن “قوات الأمن في المنطقة حاولت إيقاف السيارة بينما كانت تطلق النار عليها، إلا أن قائدها تمكن من اختراق عدة نقاط تفتيش قبل أي تنفجر أمام فندق إس واى إل”.

وقال مسؤول استخباراتي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني كانوا في الفندق لبحث السياسة الأمنية.

ونقلت إذاعة “راديو مقديشو” الحكومية عن نائب وزير الدفاع محمد علي حاج القول إنه ووزيرين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة. وقال إن من بين المصابين أيضا نوابا ومسؤولين، دون ذكر عددهم.

وقال الشهود إن الانفجار طال فندقا آخرا مجاورا وعددا من المباني.

وذكر ضاهر إن الانفجار أسفر عن تدمير أجزاء من مبنى فندق إس واى إل تماما.

وأظهرت الصور الواردة من موقع الانفجار انهيار عدد من المباني بصورة كاملة.

وبعد وقوع الانفجار، سُمع دوي تبادل لإطلاق نار. وأعلنت حركة الشباب الإسلاموية مسؤوليتها عن العملية عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.