القوات الحكومية السورية تحاول استعادة السيطرة على مناطق خسرتها الاثنين في حماة

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية السورية شنت عمليات الثلاثاء لمحاولة استعادة السيطرة على مناطق خسرتها الاثنين في حماة وسط سوريا لصالح فصائل من المعارضة المسلحة.

وأوضح المرصد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجانبين في عدة محاور بريف حماة الشمالي، وسط قصف جوي وصاروخي يستهدف مناطق الاشتباك.

وذكر أن القوات الحكومية تمكنت بالفعل من استعادة السيطرة على بعض النقاط.

وكان مصدر مقرب من فصائل المعارضة أكد الاثنين لـ(د ب أ) أن فصائل من المعارضة السورية المسلحة سيطرت بالفعل على عدة مناطق وأن المواجهات لا تزال مستمرة بين الطرفين في محاولة من المعارضة للسيطرة على كامل مدينة حلفايا الواقعة بريف حماة الشمالي.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه في حمص، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة والمسلحين الموالين لها من جهة وبين تنظيم داعش من جهة أخرى في محيط منطقتي شار والصوانة بالتزامن مع غارات عنيفة للطائرات الحربية وقصف مكثف لقوات الحكومة على أماكن في منطقة الاشتباك.

كما تستمر الاشتباكات بين الطرفين على طريق تدمر – السخنة ببادية حمص الشرقية، فيما توفي طفل من حي الوعر متأثرا بإصابته في قصف لقوات النظام على مناطق في الحي قبل أيام.

وفي إدلب، ذكر المرصد أن ثلاثة أشخاص على الأقل قضوا جراء انفجار سيارة على الطريق الواصل إلى منطقة الشيخ يوسف بالقرب من مدينة إدلب أدى أيضا إلى إصابة عدد من الأشخاص.