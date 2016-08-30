الداخلية السعودية تعلن رصد هجمات إلكترونية استهدفت مواقع حكومية وحيوية في المملكة

الأناضول- أعلن ‏مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، عن “رصد هجمات إلكترونية خارجية إستهدفت شبكات إلكترونية لعدة جهات حكومية وقطاعات حيوية بالمملكة”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء إن “الهجمات الإلكترونية الخارجية التي استهدفت شبكات إلكترونية بالمملكة تمت من خلال استغلال ثغرة خاصة بخادم البريد الإلكتروني”.

وبينت أن “‏التحقيقات الأمنية في الهجمات الإلكترونية الخارجية حددت مؤشرات الإصابة ونسبة الخطر وأشعرت الجهات المتأثرة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة”.

وعقد ‏مركز الأمن الإلكتروني الثلاثاء ورشة عمل لمناقشة نتائج التحقيقات بالهجمات الإلكترونية الأخيرة وإجراءات معالجتها وتأمين الشبكات الإلكترونية منها.

ونشرت الداخلية السعودية عبر حسابها في تويتر “انفوجرافيك” أظهر أن أول نشاط للهجمات كان قبل 368 يوماً، وأن آخر هجوم وقع قبل 7 أيام.

وحول الجهات المستهدفة من الهجمات، جاء القطاع الحكومي بنسبة 39 في المائة يليه القطاع الإعلامي بنسبة 23 في المائة ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15 وقطاع تقنية المعلومات 15 ثم قطاع الكهرباء والماء بنسبة 8 في المائة.