مقتل قيادي من تنظيم الدولة إثر قصف لطائرة بدون طيار في سيناء

القاهرة- الأناضول- لقى قيادي في جماعة “ولاية سيناء”، الموالية لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، حتفه، الثلاثاء؛ إثر قصف جوي تعرضت له سيارة كان يقودها في أحد مناطق محافظة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، وفق مصدر أمني.

المصدر الأمني أوضح لـ”الأناضول”، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام، أن طائرة مصرية زنانة (بدون طيار تتبع الجيش) قصفت سيارة كان يقودها مسلح بقرية “الماسورة” التي تتبع مدينة رفح؛ ما أسفر عن مقتله، وتدمير السيارة.

وبفحص هوية الجثمان تبين أنه أحد قيادات تنظيم “ولاية سيناء”، ويدعى ناجح سلامة براق، وفق المصدر ذاته.

ولم يعلن الجيش المصري أو التنظيم المتشدد عن مقتل براق حتى الساعة 14:30 تغ.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، أعلن الجيش المصري، في بيان، تصفية سليم سليمان الهرم، أحد قيادات “ولاية سيناء”، في أحد المنازل بمنطقة الظهير بالشيخ زويد شمال شرقي محافظة شمال سيناء.

وفي 4 أغسطس/ آب، أعلن الجيش المصري، عبر بيان آخر، تصفية زعيم “أنصار بيت المقدس″، الموالي لـ”داعش”، أبو دعاء الأنصاري، و45 “إرهابيا” من عناصر التنظيم، خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات خاصة بدعم جوي في سيناء، وهو ما أقر به التنظيم في الـ17 من الشهر ذاته.

وتنشط عدد من التنظيمات بشمال سيناء “أنصار بيت المقدس″، والذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.