كيري: من المهم انضمام باكستان للحرب ضد الإرهاب

نيودلهي- رويترز- حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري باكستان الثلاثاء إلى الانضمام إلى الدول الأخرى في التصدي للإرهاب وقال إن باكستان ينبغي ألا تشعر بالعزلة جراء المحادثات ثلاثية الأطراف بين الولايات المتحدة والهند وأفغانستان.

وأضاف كيري في مؤتمر صحفي “من الضروري أن تنضم باكستان إلى الدول الأخرى في التصدي لهذا التحدي” مشيرا إلى أنه على تواصل مع القادة المدنيين والعسكريين في باكستان في موضوع الإرهاب وإلى التقدم في عمليات محاربة الإرهاب التي تجرى في غرب البلاد.

وتابع كيري “كلي أمل ألا تكون باكستان معزولة كدولة في هذا الأمر.. بل متحمسة له.” وذلك في إشارة إلى محادثات مزمعة بين الهند وأفغانستان والولايات المتحدة ستعقد خلال الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.