الاعتداء على الفنانة سهير رجب وأشقائها بالسلاح في مارينا

القاهرة ـ قام بعض الأشخاص بالتعدي على الفنانة المصرية سهير رجب وأشقائها أثناء تواجدهم في مارينا.

سهير قالت إن بعض الأشخاص قاموا بالتعدى عليها وضرب شقيقها بسكين حاد وضرب شقيقتها الحامل مما أدى لسقوطها على الأرض ونقلها لإحدى مستشفيات بمنطقة مارينا في حالة حرجة.

سهير قالت إنها تقدمت لعمل محضر بالواقعة، واصطحبت معها التقرير الطبي الخاص بأخواتها.

الفنانة المصرية عرفها الجمهور من خلال أدائها شخصية الفنانة الراحلة سعاد حسني وذلك في فيلم “حليم” الذي قدمه النجم الراحل أحمد زكي قبيل وفاته.