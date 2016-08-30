وقفة ومذكرة أمام البرلمان المصري لأسر “مختفين قسرياً” لمعرفة مصيرهم

القاهرةـ الأناضول ـ تقدمت أسر مختفين قسريًا بمصر، اليوم الثلاثاء، بمذكرة للبرلمان المصري؛ تطالب بمعرفة مصير ذويهم، بعد وقفة احتجاجية، وذلك لأول مرة منذ بدء مجلس النواب الحالي (البرلمان) أعماله مطلع يناير/ كانون الثاني.

وقال إبراهيم متولي، رئيس “رابطة الدفاع عن المختفين قسرياً” (غير حكومية)، إنه تقدم للبرلمان بمذكرة موقّعة من 13 أسرة، تحمل مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق واستماع للأهالي، وشكواهم ضد الأجهزة الأمنية لإجلاء مصير ذويهم المختفين.

وأضاف “متولي”، في تصريحات للأناضول،: “نظمنا وقفة أمام المجلس (النواب)، اليوم، ورفعنا لافتات تحمل مطالبات، واصطحبتنا شرطة حراسة المجلس إلى الداخل، واستقبلنا مسؤولين اثنين بالبرلمان أحدهما إداري والثاني برلماني (لم يذكر اسميهما)، وسلمنا المذكرة، واتفقنا على مهلة لمدة أسبوع للنظر فيها والرد عليها”.

وأضاف: “نحن نطرق كل الأبواب لإجلاء مصير ذوينا، ونطرق أبواب القضاء والنيابة، والبرلمان المفترض أنه ممثل للشعب، أو سيصبح بحضورنا له اليوم وتجاهله لشكوانا مشاركًا في جريمة الاختفاء القسري”.

ويقول إبراهيم متولي، إن نجله “عمرو” اختفى منذ 3 سنوات، عقب اشتباكات في محيط اعتصام ميدان “رابعة العدوية”، في أغسطس/آب 2013.

المذكرة، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، تحدثت عن معاناة الأسر جراء اختفاء ذويهم في فترات تالية لـ 3 يوليو/ تموز 2013، عقب عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، حيث وقعت اشتباكات بين الشرطة والجيش من جهة وأنصار مرسي، في عدد من المناطق خلفت قتلى ومصابين وتوقيفات لأعداد ليست بقليلة.

وتُعَّرف “منظمة العفو الدولية” الاختفاء القسري بأنه “يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون”، ويحيى العالم في 30 أغسطس/آب من كل عام اليوم العالمي للمختفين قسريا.

ورصد تقرير صادر عن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” (غير حكومية مقرها القاهرة)، مساء أمس الإثنين، 912 مختفيًا قسريًا خلال حصر عام، وهو الرصد الذي يأتي بعد يوم من تقرير لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة) يتحدث عن توثيق 1001 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، في مقابل تشكيك حكومي مستمر للظاهرة وأعدادها.

وكان صلاح سلام، عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، أكد، أمس الأول، للأناضول أنه “لا يعترف بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس″.

وأوضح “سلام” أن “المجلس تلقى خلال 2016، وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريًا”، مضيفًا: “وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها بمعرفة الوزارة، من بينها حالات تم إخلاء سبيلها، أو من هو محبوس على ذمة قضية بعد عرضه على النيابة، وبالتالي بات معروفًا مكان احتجازه”.