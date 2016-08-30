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استهداف دبابة تركية قرب جرابلس السورية وإصابة ثلاثة جنود

Aug 30, 2016

A Turkish soldier on an armoured personnel carrier waves as they drive from the border back to their base in Karkamis on the Turkish-Syrian border

اسطنبول- رويترز- أصيب ثلاثة جنود أتراك اليوم الثلاثاء بعدما تعرّضت دبابتهم لإطلاق نار غرب بلدة جرابلس الحدودية السورية، حيث طرد مقاتلون من المعارضة السورية، بدعم من القوات التركية، مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” الأسبوع الماضي.

وقال الجيش التركي في بيان إن العملية ضد المسلحين في المنطقة متواصلة، من دون أن يحدد من أطلق النار على الدبابة. ويستهدف التوغل العسكري التركي في سوريا والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي كلا من مسلحي “الدولة الإسلامية” ومقاتلي ميليشيا كردية.

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