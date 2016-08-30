إيران ترفض تصريحات أبو الغيط عن جزر متنازع عليها مع الإمارات





طهران- د ب ا- رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تصريحات أدلى بها الأمين العام لجامعة الدول العربية ‘أحمد أبو الغيط’ في البحرين أمس الاثنين، بشأن جزر متنازع عليها بين إيران والإمارات، بحسب وكالة الأنباء الايرانية “إرنا”.

كان ابو الغيط قد صرح في مؤتمر صحفي، رداً على سؤال عن الجزر المتنازع عليها، قائلاً “القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية وعن القمة العربية تؤكد باستمرار تأييد موقف الإمارات المشروع وسيادتها على الجزر الثلاث، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإيراني لهذه الجزر”.

وأكد قاسمي “إن تكرار هكذا مواقف خاطئة لا ولن يؤثر على الحقائق التاريخية والجغرافية والقانونية”، مشدداً على أن” هذه الجزر هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية”.

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأمين العام، المعيّن حديثاً، لجامعة الدول العربية أن “يخصص قدر الإمكان مزيداً من الوقت لدراسة تاريخ وجغرافية منطقة الخليج الفارسي كي يتعرف على حقائقها بشكل أفضل”.

يذكر أن هناك نزاعاً بين إيران والإمارات بشأن ثلاث جزر متنازع عليها في الخليج، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.