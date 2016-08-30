سفير روسيا يكشف عن زيارة نائب وزير خارجية بلاده لإيران غداً الأربعاء





طهران- د ب ا- كشف السفير الروسي في إيران ليفان جاجاريان النقاب عن أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف سيزور العاصمة الإيرانية يوم غد الأربعاء.

وقال جاجاريان، في تصريح لوكالة “تسنيم” الدولية للأنباء الإيرانية، إن زيارة ريابكوف إلى طهران تأتي في سياق التباحث وتبادل وجهات النظر مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأشارت وكالة “تسنيم” إلى أن ريابكوف كان يرأس الوفد الروسي في المفاوضات النووية التي اجرتها الدول الست (روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين) مع إيران.

يشار إلى أن روسيا وإيران تدعمان نظام بشار الأسد في قتاله ضد المعارضة المسلحة في بلاده.