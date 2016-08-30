مسؤول فلسطيني: القاهرة تمنع 14 حاجاً فلسطييناً من السفر عبر رفح





غزة- الأناضول- قال مسؤول فلسطيني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن السلطات المصرية منعت 14 حاجّاً من السفر عبر معبر رفح ، كانوا في طريقهم لأداء فريضة الحج.

وغادر صباح اليوم الثلاثاء، أول فوج من حجاج قطاع غزة والمكون من (775) حاجاً إلى المملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري لأداء فريضة الحج.

وأوضح هشام عدوان، مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في حديث لـ “الأناضول”، أن السلطات المصرية أخبرتهم في الجانب الفلسطيني، أن بعض من أعيدوا من المعبر “مُدرجين ضمن قائمة المنع الأمني” لدى مصر، دون ذكر عددهم.

وتابع عدوان ” سنتواصل مع الجهات المعنية في مصر لتسهيل سفر الأشخاص الذين أعيدوا وليسوا مدرجين ضمن قائمة المنع الأمني”.

ويغادر الحجاج بواقع ثلاث رحلات يومياً ولمدة 3 أيام، وكل رحلة ستحمل نحو 266 حاجاً، عن طريق البر من معبر رفح إلى مطار القاهرة، ومن ثم إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، حسب إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وبحسب المصدر ذاته، يرافق حجاج قطاع غزة بعثات إدارية ووعظية وطبية تهدف لتوجيه الحجاج خلال أداء مناسك الحج.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.