في “عيد النصر”.. أردوغان يتواصل بالصوت والصورة مع ضابط تركي في جرابلس





أنقرة- الأناضول- تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أطراف الحديث عبر رابط فيديو مباشر، مع الرائد أَفَه طرابزون، العامل في وحدة المدرعات المشاركة بعملية “درع الفرات”.

جاء ذلك على هامش مأدبة عشاء أقيمت في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية.

ووجّه أردوغان خلال حديثه التحية للجنود الأتراك داخل البلاد وخارجها، كما أبلغهم “سلام أهالي الشهداء والمصابين وقادة الجيش والوزراء الحاضرين في المأدبة”.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن الضابط التركي بدأ حديثه مع أردوغان بإعطاء معلومات عن سير عملية “درع الفرات”، مبيناً أنّ الوحدات التركية متأهبة للتصدي لكافة “المنظمات الإرهابية” في منطقة العمليات.

وطمأن طرابزون القيادة والشعب التركيين قائلاً: “كونوا مستريحين فلا ينقصنا شيء ونحن بخير”.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الجاري، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية، خاصة من تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.