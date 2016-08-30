المعارضة السورية تتقدّم بريف حماة وتسيطر على طيبة الإمام





حماة- الأناضول- سيطرت فصائل معارضة سورية، اليوم الثلاثاء، على مدينة طيبة الإمام بالريف الشمالي لمحافظة حماة وسط سوريا، بعد معارك مع قوات النظام، بحسب مصادر في المعارضة.

يأتي ذلك بعد يوم من سيطرة المعارضة على مدينة حلفايا، الواقعة شمال غرب مدينة حماة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إضافة إلى عدد من حواجز النظام شرق مدينة طيبة الإمام (تقع شرق حلفايا)، لتصبح بذلك المعارضة على بعد 15 كيلو متر من مدينة حماة.

وأفادت المصادر لـ “الأناضول” أن “فصائل المعارضة تمكنت مساء اليوم من إحكام سيطرتها على مدينة طيبة الإمام، كما تقدمت إلى تلة مجاورة لها”، مشيرةً إلى أن “الفصائل تعمل حالياً على التقدم جنوباً باتجاه مدينة قمحانة القريبة من مدينة حماة”.

وتضم مدينة حماة عدداً كبيراً من مقرات قوات النظام السوري، إلى جانب مطارها العسكري، الذي يعدّ الأنشط حيث تنطلق منه طائرات النظام، لقصف مناطق سيطرة المعارضة.