مسؤول أمريكي: أمريكا استهدفت مسؤولاً في “الدولة الإسلامية” بضربة في سوريا





واشنطن- رويترز- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لـ “رويترز″ اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة شنت ضربة جوية في بلدة الباب في سوريا، مستهدفة مسؤولاً كبيراً في “الدولة الإسلامية”. وامتنع عن تسمية الهدف قائلاً إن نتائج العملية ما زال يجري تقييمها.

وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” أن المتحدث باسمه، ورئيس العمليات الخارجية أبو محمد العدناني، قتل في محافظة حلب. والعدناني واحد من أقدم المسؤولين في التنظيم وأشهرهم.

وكان مسؤول كبير في المعارضة السورية قد صرّح في وقت سابق بأن العدناني قتل على الأرجح في بلدة الباب.