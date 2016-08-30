﻿محام فلسطيني يدخل «موسوعة غينيس» لأطول فترة ممارسة للمهنة في التاريخ

رام الله – «القدس العربي» – من فادي أبو سعدى: أعلن رسمياً عن دخول المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد حصوله على لقب صاحب أطول فترة في ممارسة مهنة المحاماة في التاريخ. وسيصدر كتاب غينيس الجديد الذي يحوي اسم المحامي شحادة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما علمت «القدس العربي».

يبلغ شحادة من العمر91 عاما. درس الحقوق في مدرسة الحقوق التابعة للحكومة البريطانية في القدس المحتلة آيام الانتداب البريطاني آنذاك. وكان آخر طلاب هذه المدرسة التي أغلقت بعد ذلك. وتخرج في 13 أيار/ مايو 1948 أي قبل انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين بيوم واحد فقط.

وتحدث شحادة لـ «القدس العربي» عن بداياته في مزاولة المهنة، فقال إنه وبعد التخرج أصيب بجراح خلال أحداث النكبة الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ونقل على إثرها إلى المستشفى. وبعد تعافيه انتقل إلى الأردن للعمل في المحاماة لكنه عمل لستة أشهر فقط، ثم غادر عمان متجهاً إلى العاصمة اللبنانية بيروت وكانت النية أن يُدرس المحاماة في الجامعة، لكن اتفاقاً لم يحصل مع الجامعة وعاد أدراجه إلى مدينة رام الله.

وبالنسبة لموسوعة غينيس فقد اعتبر أنه مارس المحاماة رسمياً منذ شهر تشرين أول / أكتوبر من عام 1949. واشتهر مكتب المحاماة الخاص بعائلة شحادة باسم مكتب المحامين عزيز وفؤاد ورجا شحادة. وعزيز هو شقيق فؤاد ورجا هو ابن عزيز، وتبعهم بعد ذلك أبناء المحامي فؤاد وهما نديم وكريم بالإضافة إلى خمسة عشر محامياً آخرين يعملون الآن في المكتب.

ولم يجد شحادة صعوبة مطلقا في بداياته بالحصول على قضايا لكن المعضلة الرئيسية كانت في القوانين آنذاك. فقد كانت قوانين الانتداب البريطاني هي السارية في ذلك الوقت و«لم نكن نعلم هل نحن دولة أم نتبع للأردن أو نواصل استخدام القوانين البريطانية. وبعد إلغاء القوانين البريطانية وتصويت مجلسي النواب والأعيان في الأردن في عام 1951 على ضم الضفتين الشرقية والغربية أصبحنا نعمل بالقوانين الأردنية التي باتت سارية بعد الإعلان عن الضم رسمياً».

وستقيم عائلة شحادة اليوم حفلاً رسمياً بهذه المناسبة، يحضره عدد كبير من القضاة والمحامين الفلسطينيين وأصدقاء العائلة في فلسطين. وتنتظر العائلة صدور كتاب Guinness book of records الذي يضم اسم كبيرها فؤاد شحادة كصاحب أطول فترة زمنية في ممارسة مهنة المحاماة في التاريخ.