الأمم المتحدة: المغرب والبوليساريو انتهكا اتفاقية وقف إطلاق النار
الرباط – «القدس العربي»: ذكرت وثيقة سرية للأمم المتحدة، نشرت في المغرب أن المغرب انتهك اتفاقية وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو الموقعة عام 1991، وذلك بإرسال أفراد أمن مسلحين ومعدات إلى منطقة الكركرات دون إشعار مسبق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في مذكرة أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدارة عمليات حفظ السلام، نشر ملخصها موقع الأيام 24 المغربي أمس الثلاثاء، أن جبهة البوليساريو نشرت 32 جندياً مسلحا ردا على ذلك، وهو ما يشكل أيضًا انتهاكًا لوقف إطلاق النار.
وقام المغرب يوم 14 آب/ اغسطس الجاري بتطهير منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية والواقعة خارج الحزام الأمني الذي يزنر به المغرب الصحراء الغربية لمنع دخول قوات جبهة البوليساريو التي تسعى لفصل الصحراء عن المغرب وإقامة دولة مستقلة عليها.
واستهدفت العملية تطهير المنطقة من المهربين وتجار المخدرات، تبعها تعبيد طريق بطول 7 كلم لتسهيل ملاحقة المهربين. إلا أن جبهة البوليساريو اعتبرت العملية انتهاكاً لوقف إطلاق النار بين الطرفين السائد منذ 1991 وقامت يوم الأحد الماضي بإرسال دوريات عسكرية بالقرب من العاملين المغاربة في تعبيد الطريق.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأحد الماضي عن قلقه العميق إزاء «الوضع المتوتر الذي نشأ في المنطقة العازلة جنوب غرب الصحراء الغربية بين الساتر الترابي المغربي والحدود الموريتانية». وقال المتحدث باسمه فرحان حق، إن الأمين العام حث كلا الجانبين على احترام «نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار».
” الأمم المتحدة: المغرب والبوليساريو انتهكا اتفاقية وقف إطلاق النار ” أهـ
حين إنتهك المغرب إتفاقية وقف إطلاق النار لم تحتج الأمم المتحدة وقالت لم يكونوا مسلحين !
وحين إنتشر حرس البوليساريو على الحدود أعلنت الأمم المتحدة إنتهاك الطرفين لإتفاقية وقف إطلاق النار !!
أليست هذه إزدواجية ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
(وقال المتحدث باسمه فرحان حق، إن الأمين العام حث كلا الجانبين على احترام «نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار».)العالم بأسره بوسائل إعلامه النزيهة والمنحازة شاهد على الخرق السافر لوقف إطلاق النار الذي قامت به الجرفات العسكرية المغربية خارج الأحزمة الدفاعية المشار لها في نص الإتفاقية 1991 مصحوبة بغطاء جوي .البوليساريو ضاق درعآ بالخُرقات و الإستفزاز المغربي و ما أثار حفيظته (البوليساريو) هو الصمت الدوَّلي تجاه ما يحدث وعدم الإدانة و الشجب، وكان لا بد للممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي أن يظهر أنه في مستوى الأمانة فقام بتذكير الطرف الآخر بالأمثلة الشعبية : من عضك ولم تعضه يشك أنك بلا أسنان …. ولا تدم طويلآ زغرودة أم السارق….
جماعة ما يسمى ب البوليساريو يلعبون دورا صغيرا أكبر من حجمهم خدمة لاجندة داخلية , و طبعا لأن المملكة قامت بخنق مورد مهم لهم المتمثل في التهريب في منطقة الكركرات المغربية التي تقع تحت نفوذ المملكة و تحت مراقبة الجيش الملكي المغربي. و يبدو أنهم سقطوا في هذا الامتحان البسيط ، بدليل انهم متهمون بخرق الاتفاقية، أما تعبيد طريق فهو مستمر سواء أحب الانفصاليون أو رفضوا. فهم لا يستطيعون تحريك ساكن إلا بالإشارة من أطراف أخرىو هي الجزائر التي لن تستطيع احتواء اية أزمة عسكرية بسبب أزمتها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
الامم المتحدة هي التي قامت بتقسيم فلسطين سنة 1947،الامم المتحدة هي التي قسمت السودان العزيز،الامم المتحدة هي التي مهدت لاحتلال العراق ومن ثم تقسيمه الى طوائف وعرقيات،
إن الدولة المغربية ماضية في تعبيد طريق الكركارات التي تمارس عبره كل أشكال التهريب ومن حق المغرب تأمين حدوده ،كما ذكرت وسائل إعلام موريتانية أن السكان في شمال موريتانيا الشقيقة رحبوا بما تقوم به الدولة المغربية لانهم أي هؤلاء السكان يعانون من العمليات التهريبية التي تقوم بها ميليشيات بوليساريو .
سواء إعتبرت جبهة البوليزاريو أن تحركات المغرب انتهاكا لوقف إطلاق النار أو لم تعتبره فالأكيد أن الامم المتحدة إعتبرت أن المغرب ليس من حقه التحرك في المنطقة العازلة، ويبدو لأن المغرب قد رضخ لهذا الامر تماما كما رضخ لرفع موريتانيا أعلامها في الكويرة.. والاكيد أيضا أن ما تناولته صحف المغرب من نفي التحرك العسكري لجبهة البوليزاريو في المنطقة العازلة كان تضليلا للرأي العام تفاديا للإجابة عن السؤال المحوري الذي نشأ عن كل هذه الوقائع “مادام المغرب في صحرائها والصحراء في مغربها فما دخل الامم المتحدة بتعبيد الطريق؟ وبالتالي هل حقا المنطقة العازلة هي أراضي مغربية أم مجرد بروباغوندا؟”
بالله عليكم لا تدخلوا الجزائر في الموضوع في هروب محموم لا مبرر له نحو الامام فالقضية تتعلق بالموقف المغربي الرسمي من ادعاءاته بملكية الكويرة والاراضي العازلة ضمن كل هذه الوقائع الفاضحة.
جبهة البولساريو لا تملك قرار نفسها ، هذه أوامر العسكر الجزائري لجر المغرب إلى حرب يحاولون من خلالها قطع الطريق أمام المغرب للدخول إلى الإتحاد الإفريقي ،
المغرب خرج من الستار الترابي الذي دحرته فيه البوليزاريو عام 1991 و حاول الاستلاء على مزيد من اراضي الصحراء الغربية بحجة محاربة التهريب و المخدرات على من تضحك ايها المحتل ان المخدرات مصدرها المغرب الذي صنفته الامم المتحدة كاكبر منتج و مصدر لها في العالم كان عليك محاربتها في ارضك و حدودك المعترف بها و ليس على اراضي غيرك ,بهذا التصرف الصبياني يحاول المغرب اختبار المجتمع الدولي و ردة فعله لكن البوليزاريو يعرف اكثر من غيره مناورات و الاعيب المغرب فسارع الى كشفها و التصدي لها امام العالم