﻿الأمم المتحدة: المغرب والبوليساريو انتهكا اتفاقية وقف إطلاق النار

الرباط – «القدس العربي»: ذكرت وثيقة سرية للأمم المتحدة، نشرت في المغرب أن المغرب انتهك اتفاقية وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو الموقعة عام 1991، وذلك بإرسال أفراد أمن مسلحين ومعدات إلى منطقة الكركرات دون إشعار مسبق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في مذكرة أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدارة عمليات حفظ السلام، نشر ملخصها موقع الأيام 24 المغربي أمس الثلاثاء، أن جبهة البوليساريو نشرت 32 جندياً مسلحا ردا على ذلك، وهو ما يشكل أيضًا انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وقام المغرب يوم 14 آب/ اغسطس الجاري بتطهير منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية والواقعة خارج الحزام الأمني الذي يزنر به المغرب الصحراء الغربية لمنع دخول قوات جبهة البوليساريو التي تسعى لفصل الصحراء عن المغرب وإقامة دولة مستقلة عليها.

واستهدفت العملية تطهير المنطقة من المهربين وتجار المخدرات، تبعها تعبيد طريق بطول 7 كلم لتسهيل ملاحقة المهربين. إلا أن جبهة البوليساريو اعتبرت العملية انتهاكاً لوقف إطلاق النار بين الطرفين السائد منذ 1991 وقامت يوم الأحد الماضي بإرسال دوريات عسكرية بالقرب من العاملين المغاربة في تعبيد الطريق.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأحد الماضي عن قلقه العميق إزاء «الوضع المتوتر الذي نشأ في المنطقة العازلة جنوب غرب الصحراء الغربية بين الساتر الترابي المغربي والحدود الموريتانية». وقال المتحدث باسمه فرحان حق، إن الأمين العام حث كلا الجانبين على احترام «نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار».