﻿إعفاءات «مشروطة» لدخول اليمنيين إلى مصر

القاهرة – وكالات: قال اللواء ركن حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء وزير داخلية اليمن، أمس الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على تقديم القاهرة إعفاءات مشروطة لدخول اليمنيين.

وفي حوار مع الوكالة الرسمية المصرية، نشر أمس، أوضح عرب أنه «تم الاتفاق بين الجانبين (المصري واليمني) على استثناء الرجال من هم دون الـ20 عاماً وفوق الـ40 عاما، والنساء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج التأشيرات لباقي المواطنين اليمنيين».

ولم تعلن الداخلية المصرية، بعد، عن هذا الاتفاق الجديد وتفاصيله لاسيما موعد تنفيذه، غير أن المسؤول اليمني الذي وصل القاهرة السبت الماضي في زيارة غير محددة المدة، كان التقى أمس مجدي عبد الغفار بمكتب الأخير في القاهرة، ودار نقاش حول عدد من القضايا المشتركة بين البلدين، وفق بيان الداخلية .

وأكد عبد الغفار في البيان ذاته، على «موقف الحكومة المصرية الداعم لكل ما فيه أمن واستقرار الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها، واهتمام وزارة الداخلية بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لأبناء الجالية اليمنية سواء المقيمين في مصر أو الراغبين في زيارتها انطلاقاً من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التب تربط بين البلدين».