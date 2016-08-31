﻿هيئة تونسية: «بارونات الفساد» اخترقوا أجهزة الدولة

تونس – أ ف ب: دعا شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، أمس الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت مهامها أول أمس الاثنين إلى «قلع أضراس بارونات الفساد»، محذرا من خطر تحول تونس إلى «دولة مافيات» إن لم يتم التصدي لهؤلاء.

وطالب شوقي الطبيب في مؤتمر صحافي رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد بـ «قلع أضراس بارونات الفساد» الذين «اخترقوا أجهزة الدولة» والإعلام والأحزاب السياسية الحاكمة.

وقال الطبيب وهو رئيس سابق لنقابة المحامين إن «الفساد انتشر بشكل وبائي وتونس قد تتحول إلى دولة مافيات إن لم نفعل شيئا لمكافحته».

وأفاد أن «بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الإعلام ومجلس النواب والأحزاب السياسية (…) للاحتماء بها» والإفلات من المحاسبة القضائية.

وأشار إلى أن القضاء التونسي لم يبت بعد، بسبب فساد «بعض القضاة»، في عدة ملفات فساد، رغم إحالتها على القضاء «منذ سنوات».

وقال «من أسباب ركود هذه الملفات في القضاء، أن بعض القضاة (…) تواطأوا للتغطية عليهم».

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعا في 26 تموز/يوليو الماضي أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية الى البت في قضايا الفساد المعروضة عليها.

ونبه شوقي الطبيب من أن «بارونات الفساد» في تونس انشأوا صحفا ومواقع الكترونية يستعملونها في «الابتزاز المالي» و«تهديد» مسؤولين في الدولة وشن «حملات إعلامية ممنهجة» ضدهم.

وأضاف أنه أقام دعوى قضائية ضد أسبوعية «الثورة نيوز» بعدما «هددته» ونشرت في أحد أعدادها رقم هاتفه المحمول وعنوان منزله واسم ابنه «القاصر» وفحوى مكالماته الهاتفية.

وأفاد «ما أتحدث به في الهاتف أجده منشورا في موقعها الالكتروني» قائلا «ثبت بالكاشف أنه تم اختراق أجهزة الدولة من قبل القائمين على هذه الصحيفة» في إشارة إلى أجهزة الأمن.

وفي 18 تموز/ يوليو الماضي حذرت نقابة الصحافيين التونسيين وثلاث منظمات أخرى بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 في بيان مشترك من أن بعض الصحف تحولت إلى «عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير».

وقالت المنظمات إن مالكي هذه الصحف «لا تربطهم أي علاقة بمهنة الصحافة» واإهم يقومون بتوظيف صحفهم في «ابتزاز أشخاص ومؤسسات (..) ومسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والأجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي».

ونبه شوقي الطبيب إلى أن «أخطر بارونات الفساد» في تونس «لا يظهرون في العلن» و«يعملون في الخفاء».

وأرجع الطبيب أسباب «تفاقم» الفساد بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي إلى «عدم تفكيك منظومة الفساد» القديمة.

وقال «بعد الثورة، رحل كبار الفاسدين وبقيت منظومة الفساد» التي اتهم «فاسدين قدامى وجددا» باستخدامها.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان تعهد الشهر الحالي بـ«إعلان الحرب على الفساد والفاسدين».

وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بنظامه.