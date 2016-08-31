﻿تونس: تنظيم متطرف يوجه رسائل سياسية لحكومة الشاهد وخبراء يقللون من أهميتها

تونس – «القدس العربي»: حمل تبني «كتيبة عقبة بن نافع» للهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر للجيش غرب تونس، رسائل سياسية تهدف لإرباك حكومة يوسف الشاهد وتؤكد أن التنظيمات المتطرفة ما زالت فاعلة في البلاد، إلا أن المراقبين قللوا من أهمية هذه العملية، لكنهم أشاروا بالمقابل إلى أن استمرار وجود هذه التنظيمات مرتبط بدعمها المتواصل من قبل المهربين بسبب وجود «مصالح مشتركة» بين الجانبين.

وكانت «كتيبة عقبة بن نافع» أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف وحدة عسكرية في جبل «سمامة» في ولاية «القصرين» غرب تونس، الاثنين، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح 7 آخرين، وتزامن مع موعد استلام حكومة الشاهد السلطة رسمياً من حكومة الحبيب الصيد.

وجاء في البيان الذي نشرته صفحة جديدة أنشأها التنظيم المتطرف قبل أيام على موقع «توتير»: «بفضل من الله تعالى وفي يوم تسلم حكومة العمالة والوصاية عن سابقتها مقود أخذ البلاد للهاوية أخلاقياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، تمكن مقاتلو تنظيم قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي في سرية «جبل سمامة» التابعة لكتيبة عقبة بن نافع (…) من نصب كمين لمدرعتين من نوع «كاربي» كانتا في مهمة في إحدى طرق جبل سمامة، فتم تفجير عبوة موجهة مضادة للمدرعات على المدرعة الأولى، التي كانت تقل خمسة عشر جندياً على الأقل، مما أدى لانشطارها إلى نصفين»، مشيراً إلى نشوب اشتباكات مع الجنود التونسيين أدت لمقتل بعضهم. وعلق رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن نصر على البيان بقوله «هذه المجموعة (عقبة بن نافع) ملاحقة منذ مدة وتم القضاء على معظم عناصرها وقياداتها بضربات موجعة، وقد تحركت في هذه الفترة لتؤكد أنها ما زالت فاعلة وحاضرة في الميدان، لكن أعتقد أن يقظة الجيش وعناصر الأمن حال دون تنفيذ خطتها بشكل كامل، لأنها كانت تستهدف جميع العناصر بمن فيهم العاملون على فتح الطريق في مكان وعر من الجبل وهو طريق استراتيجي، وربما لا يريد الإرهابيون أن يكون هذا الطريق سالكاً، لأنه ستصبح هناك أعين للمراقبة ووجود عسكري ميداني يومي». وأضاف في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: «هم أرادوا من خلال هذه العملية أن يربكوا الوحدة العسكرية ويخيفوا المقاولة المدنية التي كلفت بفتح هذا الطريق، ولكن الوضع تمت السيطرة عليه بسرعة وبالطبع في هذا الوضع بالذات لا يمكن إلا أن يزيد التونسيين إصراراً على مواصلة المسيرة والالتفاف حول الحكومة والأمن والجيش وخاصة المواطن الذي أحجم في وقت ما عن مساعدة هذه العناصر، لكن تواجدهم في الجبال لفترة طويلة يدل على أن هناك من يساعدهم بالإمدادت اللوجستية وهو موضوع لا بد من العناية به وخاصة أن التهريب ما زال مستفحلاً في هذه المناطق وقادراً على مد يد العون لهذه العناصر لتظل لأطول فترة على الميدان (كي يتمكن المهربون من ممارسة نشاطهم في غفلة من عناصر الجيش والأمن)».

وأشار، في السياق، إلى أن الخسائر التي يتلقاها تنظم «الدولة الإسلامية» المتطرف في مدينة «سرت» الليبية، قد تدفع عناصره للبحث عن ملاذات آمنة بعيداً عن مناطق الصراع «لكن لا أظن أن يعتقدون أن الحدود التونسية تشكل ملاذاً آمناً، وخاصة أن لهم تجربة مريرة في مدينة بن غردان في بداية العام الحالي، ولن يعيدوا الكرة نظرا ليقظة الجيش الأمني والعسكري في الجنوب التونسي، لكنه تبقى هناك محاولات لتشتيت الجهد أو إرباك عناصر الجيش والأمن، وقد يحاولون التسلل، كما أسلفت، ولكنهم لن ينجحوا». وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت العام الماضي القضاء على معظم قادة «كتيبة عقبة بن نافع»، لكن خبراء أمنيين اعتبروا أن هذا الأمر سيحد من العمليات الإرهابية في البلاد لكنه لم يوقفها بشكل نهائي، مشيرين إلى وجود جماعات أخرى متطرفة في المنطقة.