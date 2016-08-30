﻿أبناء العشائر يعلنون تشكيل سرايا القادسية في ريف الرقة في سوريا

الحسكة «القدس العربي»: أعلن عدد من أبناء العشائر من المكونين العربي والتركماني في ريف محافظة الرقة، عن تشكيل «سرايا القادسية»، في المناطق التي تسيطر عليها وحدات الحماية الشعبية الكردية، الذراع العسكرية لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وذلك بعيد مواصلة هذه القوات سياستها الممنهجة ضد السكان العرب والتركمان في ريف الرقة.

وقال بيان صادر عن «سرايا القادسية»، نحن أبناء ريف الجزيرة السورية عامة وريف الرقة الشمالي خاصة نعلن عن تشكيل سرايا القادسية وذلك لتطهير أرضنا من رجس وإجرام ميليشيات صالح مسلم»، رداً على ممارساتها وانتهاكاتها التي تقوم بها بحق أبناء ريف الرقة من اعتقال وتهجير.

وتوعد البيان، باستخدام العبوات الناسفة لاستهداف السيارات التابعة للوحدات الكردية، والأسلحة الفردية المزودة بكواتم الصوت، مطالبين المدنيين بالابتعاد عن مقراتهم وتجمعاتهم وحواجزهم للحفاظ على سلامتهم.

وشدد البيان على أن أي عنصر من عناصر وحدات الحماية سيكون هدفاً لها وستتم تصفيته أينما وجد، مضيفاً «إننا ماضون حتى تحرير ارضنا من رجس الانفصاليين الذي يسعون إلى تهجيرنا وتقسيم أرضنا ونقول لكل عنصر عربي يتبع لهم أعلنوا انشقاقكم قبل ان نقدر عليكم».

وقال ضياء الرقاوي، وهو أحد مقاتلي التشكيل، لـ «القدس العربي»: إن التشكيل الجديد لا ينتمي إلى أي جهة أو حزب أو تنظيم، ولكنه يتألف من أبناء العشائر بريف مدينة الرقة.

وأضاف أن العمليات العسكرية تهدف إلى ملاحقة وإستهداف المجرمين من عصابات الوحدات الكردية والمقاتلين العرب الذين يقاتلون بجانبها، والعمل من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم كما قال. واعتبر الرقاوي إن «تشكيل سرايا القادسية» جاء نتيجة الظروف التي تمر بها مدينة الرقة، وتبعية قادة فصائل الجيش الحر المطلقة لحزب الاتحاد الديمقراطي».

وبين الرقاوي أن سرايا القادسية قد شكل في وقت سابق، «لكن لم يتم الإفصاح عنه»، حيث يتألف من مكونات مختلفة من أبناء المنطقة كانت تنتمي لعدد من الفصائل، لكنها انفصلت عنها بسبب «تخاذل قادة الفصائل عن نصرة سكان المناطق العربية والتركمانية من ممارسات الاعتقال والتهجير في الآونة الأخيرة».

ويعلق سكان ريف الرقة المهجرين الآمال عقب إعلان أي تشكيل عسكري جديد لعله يسهم في عودتهم إلى منازلهم التي تسيطر عليها قوات الحماية الشعبية الكردية.

في هذا السياق يتحدث أبو جلال وهو أحد سكان ريف الرقة المهجرين، عن أن الأمل معقود على جهود توحيد صفوف أبناء الرقة ضد قوات صالح مسلم، معتبراً أن الوحدة هي السلاح الأقوى لإسقاط عصابات الوحدات الكردية وتخليص الناس من الاعتقال والتهجير والقتل الذي حل بهم منذ سيطرة هذه القوات على مناطقهم.

من جانبه يقول محمد الجاسم «نتمنى ألا يكون التشكيل مسمى كيانياً فقط كباقي التشكيلات العسكرية التي شكلت سابقاً». وأضاف لـ «القدس العربي»: نناشد قادة التشكيل بتوحيد الجهود بين العشائر العربية وضم أكبر قدر من الشبان من أجل تكثيف الجهود ضد هذه العصابة وتخليص الأهالي منها.