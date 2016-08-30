﻿السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح أمام الحجاج الفلسطينيين لبضعة أيام

غزة – «القدس العربي»: أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح، ضمن عملية تستمر حتى الخميس المقبل، من أجل مرور قوافل حجاج قطاع غزة من أراضيها إلى الأراضي السعودية.

وتمكنت الدفعة الأولى من حجاج غزة من مغادرة معبر رفح، واتجهت صوب مطار القاهرة الدولي، ومنه إلى مطار جدة في المملكة السعودية، حسب ترتيبات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

ونظمت الوزارة صباح أمس حفلا وداعيا للحجاج، في ساحة الكتيبة في مدينة غزة، ومن هناك انطلقت الحافلات باتجاه المعبر. وقال حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن الوزارة استكملت جميع الترتيبات اللازمة لسفر الحجاج. وأوضح أن 17 حافلة تقل حجاجا يفترض ان تكون قد غادرت أمس الثلاثاء، فيما ستستمر الرحلات حتى يوم الخميس المقبل. وذكر أن الحجاج سيستقلون الطائرات من مطار القاهرة الدولي باتجاه المملكة العربية السعودية، وستنقل كل طائرة 288 حاجاً وحاجة.

ولفت إلى أن الجانب المصري أبدى تعاونه مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بجميع الترتيبات اللازمة، بعد الانتهاء من الحصول على التأشيرات اللازمة.

وأثنى الصيفي على السفارة الفلسطينية في القاهرة، التي أشرفت على اتمام إجراءات الحجاج، متوقعا أن يكون هذا العام الأفضل في التنسيق عن سابقاته.

ووفق الترتيبات الموضوعة مسبقا، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، سيتاح المجال أمام خروج ثلاث رحلات من الحجاج للسفر يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساءً، على متن كل رحلة 266 حاجا.

وذكرت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية في غزة أنها أنهت التجهيزات والترتيبات كافة لسفر حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية. وأكدت أنها جهزت كشوفات الحجاج المنوي سفرهم والبالغ عددهم 2008، بعد وصول جوازاتهم من الجانب المصري إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث سيتم سفرهم على عدة رحلات خلال الأيام الثلاثة.

وأوضحت هيئة المعابر أن معبر رفح، مغلق منذ قرابة الـ 60 يوماً أمام حركة السفر للحالات الإنسانية، فيما لم تتضح الأمور بخصوص السماح للعالقين في الجانب المصري بالعودة إلى القطاع.

وكانت السلطات المصرية قد لجأت إلى إغلاق معبر رفح بعد عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة، ولا تكفي مدة الفتح الاستثنائي للمعبر، التي تستمر لأيام بعد إغلاق قد يصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أشهر متتالية، احتياجات ذوي الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب. وهناك أعداد كبيرة من السكان المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية، وجميعهم بحاجة ماسة للسفر خارج غزة.

وأمس دعا اللواء توفيق أبو نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، خلال تفقد عملية سفر الحجاج، السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح أمام عشرات آلاف الحالات الإنسانية العالقة في قطاع غزة. وقال «إن عشرات آلاف الحالات الإنسانية في قطاع غزة بانتظار فتح المعبر والسماح لها بمغادرة القطاع لقضاء حوائجها»، معبرا عن أمله بأن تراعي السلطات المصرية الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة.