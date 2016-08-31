﻿لبنان: إحياء ذكرى تغييب الصدر اليوم في ظل توقيف هنيبعل القذافي وبري لا يصعّد ضد عون بعد مساعي حزب الله وليونة التيار

بيروت «القدس العربي» : تحيي حركة أمل اليوم الذكرى الـ 38 لتغييب الإمام الشيعي موسى الصدر ورفيقيه وذلك بإحتفال مركزي في مدينة صور في جنوب لبنان. وعشية الاحتفال انتشرت في ساحة المهرجان صوَر الصدر والرئيس نبيه برّي والرايات اللبنانية و»صور الشهداء القادة في أمل»، ورفعت شاشات كبيرة لبثّ كلمة رئيس مجلس النواب، فيما انتشرت أقواس النصر على طول الطريق الممتد من الزهراني وبلداته نحو صور.

وتمر الذكرى هذه السنة فيما هنيبعل القذافي نجل العقيد معمر القذافي المتهم من قبل حركة أمل بتغييب الامام الصدر موقوف في بيروت من قبل القضاء اللبناني بتهمة «كتم معلومات» متعلقة بخطف الصدر، في وقت إدّعت عليه عائلة الصدر بجرم التورط اللاحق في استمرار خطف الإمام.

وأوضح وكيل عائلة الصدر المحامي شادي حسين «أن معطيات جديدة استندت فيها العائلة إلى عدة قرائن تثبت التورط اللاحق لهنيبعل في استمرار الخطف، لا سيما أنه كان ركًنا في نظام والده الأمني ويسيطر على مجموعات مسلحة أقدمت إحداها على خطف المواطن اللبناني الدكتور حسين حبيش في ليبيا منذ أشهر».

وأشار إلى أن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود «أحال الادعاء إلى المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة الذي حدد بدوره يوم الجمعة المقبل في 2 ايلول/سبتمبر موعداً لاستجواب القذافي مجدداً على ضوء معطيات الادعاء الذي تقدمت فيه عائلة الصدر».

وفي انتظار جلاء الحقائق حول اختفاء الصدر ومدى تورّط إيران والنظام السوري في عملية الاختفاء بحسب ما يعلن بعضهم، تتجه الانظار إلى الخطاب الذي سيلقيه الرئيس بري في هذه الذكرى وهو خطاب سيلامس الازمات التي يمر بها لبنان وخصوصاً ما يتعلق بالشغور في رئاسة الجمهورية ووصفة رئيس المجلس للحل من خلال سلّة كاملة ومن خلال التوافق على طاولة الحوار قبل فوات الاوان وحلول موعد الانتخابات النيابية وضرورة الحفاظ على الحكومة كآخر مؤسسة دستورية.

وسيستهل الرئيس بري خطابه بالتذكير بتغييب الامام الصدر على يد نظام القذافي، معلناً رفض اقامة أي علاقات دبلوماسية مع ليبيا قبل جلاء القضية.

وفي وقت لمّح البعض إلى رغبة بري في رفع منسوب التصعيد ضد التيار الوطني الحر في ذكرى الصدر، فإن الاتصالات التي أجراها حزب الله على خط عين التينة الرابية أثمرت تخفيفاً للاحتقان الذي برز قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وبعدها والتي قاطعها وزراء العماد ميشال عون حيث بدا الرئيس بري وكأنه هو عرّاب انعقاد مجلس الوزراء في غياب هؤلاء الوزراء. إلا أن بري سيركّز اليوم على رفض تعطيل المؤسسات بدءاً من مجلس الوزراء وصولاً إلى مجلس النواب.

وفي اطار المساعي لتخفيف التشنج، زار وزير التربية الياس بو صعب عين التينة امس والتقى الرئيس بري وناقش معه آخر المستجدات.وخرج بو صعب ليقول «أطلعت الرئيس بري على موقفنا، خصوصاً بعد الأزمة التي مرت بها الحكومة ومقاطعتنا لجلسة مجلس الوزراء الاخيرة. وأكدت جدية تعاملنا مع هذا الملف وجدية القرارات التي يمكن ان تتخذ في حال لم يحل هذا الموضوع (رفض التمديد لقائد الجيش)».

واضاف «في ما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية فإن التفاهم يفترض ان يشمل سلة، البعض لم يعجبه كلمة سلة، ولكن موضوع الرئاسة يجد الحل عندما يحصل تفاهم مع الافرقاء الآخرين على قانون للانتخابات، وان الايام اصبحت معدودة امام هذا التفاهم الذي يمكن ان يحصل، واذا كانت النيات حسنة ففي جلسة الحوار في 5 أيلول ان شاء لله يحصل خرق في هذا الاتجاه، وإذا لم يحصل فإن تفعيل عمل الحكومة هو ملف أساسي، واعتراضنا واضح وموقفنا صارم في هذا الاتجاه، والرئيس بري يعرف موقفنا، وقد شرح لي دولته الموقف الذي اتخذ في جلسة الحكومة الاخيرة، وان شاء الله تتضح مواقف الافرقاء في جلسة الحوار، وهناك حرص على ان يكون الجميع مشاركين في الحكومة لكي تتفعل، واذا كنا غائبين عنها فلا يمكن ان تعمل الحكومة بشكل طبيعي».

وقد استنتج رئيس المجلس من تصريحات بوصعب وقبله الوزير جبران باسيل «ليونة» في الموقف العوني ازاء حضور جلسات مجلس الوزراء وقال: «يفترض ان تعود الحكومة إلى جلساتها الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس الحكومة من اجازته، ولا اعتقد انّ هناك امراً يؤخّر انعقادها في الشكل الطبيعي، خصوصاً انّ تجربة المقاطعة لم تكن مجدية».

ولدى سؤال رئيس البرلمان عما اذا سيطرح مبادرة معينة لحل الأزمة في ذكرى تغييب الامام؟ أجاب: «وهل أنا ولّادة مبادرات لأطلق كل يوم مبادرة؟».