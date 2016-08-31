﻿على غرار حملة السيسي «صبّح على مصر بجنيه» منظمة تدعو المصريات لـ«اتبرعي بغرام ذهب»

القاهرة ـ «القدس العربي»: انطلاقاً من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيدات مصر، للوقوف بجانب وطنهن، والمشاركة في تحسين الوضع الاقتصادي، دشنت مجموعة من نساء مصر حملة «اتبرعي بغرام ذهب»، تهدف للمساهمة في انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي، جراء المساهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي تهدف لجمع مليون غرام من الذهب.

وتأتي هذه الحملة على غرار الحملة التي أطلقها صندوق» تحيا مصر» المعروفة باسم « صبّح على مصر بجنيه «.

وقالت سوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، في بيان لها «إن مجموعة من سيدات مصر اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة بهدف دعم الاقتصاد المصري».

وأكدت «أن المبادرة تهدف لجمع مليون غرام من الذهب، عن طريق التبرع بغرام ذهب من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف سيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه في المحافظات تحت إشراف الحكومة».

وأوضحت «أن المبادرة لاقت تفاعلاً كبيراً حتى الآن، وأن عدداً كبيراً من السيدات، قمن بالتبرع إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة»، مطالبة بدوي، وسائل الإعلام بتبني المبادرة للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

وأشارت إلى «أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات تعدت حجم غرام الذهب»، مشيرة إلى «أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصري».

وأعربت عن رغبة أعضاء المبادرة في أن تصبح المساهمة في حملتهم شبيهة بالاكتتاب الذي حدث في مشروع قناة السويس الجديدة أو صندوق تحيا مصر.