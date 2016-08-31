﻿هل تعيد سويسرا أموال مصر التي نهبها مبارك بعد قبولها طعن اللجنة المصرية في مصادرتها؟

القاهرة ـ «القدس العربي»: جاء قرار المحكمة السويسرية بفتح الباب أمام استرداد أموال المصريين المنهوبة، وذلك بموافقتها على طعن قدمته اللجنة المصرية لاسترداد الأموال في الخارج، يضمن استمرار تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، كخطوة تمكن مصر من محاسبة عدد من رموز النظام الأسبق، ومن بينهم الرئيس المخلوع مبارك.

ويضمن قرار المحكمة السويسرية، محاسبة بعض المسؤولين المصريين السابقين، وبعض رجال الأعمال المدرجين على قائمة المنع من السفر، وتجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.

وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، قد قالت إن المحكمة الفدرالية السويسرية أصدرت قراراً بقبول الطعن المقام من اللجنة، لاستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.

وجاء في بيان للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، أن السلطات السويسرية قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت اللجنة على القرار، وتم قبول الطعن مع استئناف التحقيق مع هؤلاء المسؤولين وعلى رأسهم مبارك.

وقال نبيل حلمي، خبير قانون دولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، مع الإعلامي محمد المغربي، إن المحكمة الفدرالية أعادت التحقيق في الشروط الواجب توافرها حول أموال مبارك في سويسرا، للتشاور حول شرعية هذه الأموال من عدمها، لافتا إلى أن عملية إعادة التحقيق دليل على أن القرار لن يكون الخطوة الأخيرة.

وأضاف حلمي أن استرداد أموال مبارك سراب قانوني، خاصة أن الإخوان هم من أشاعوا تلك الشائعات لينقلب الشعب المصري على النظام الأسبق، مردفا أنه لا يوجد سند قانوني واحد يثبت ملكية مبارك لأموال داخل البنوك الأوروبية أو السويسرية.

وقال إن القانون المصري لا يسمح بدخول جهات أجنبية للتحقيق في قضايا تختص بأموال منهوبة، مشيرا إلى أن الأمر غير وارد على الإطلاق، مشددا على أن استرداد الأموال بات أمرا صعبا، خاصة مع انتشار شركات «أوف شور» الخارجة عن نطاق الدول.

قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، في مداخلة هاتفية على فضائية «دريم»، إن السلطات السويسرية كانت قد جمدت أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ولكن وفقا لتصريحات النائب العام ووزير العدل السويسري منذ 6 أشهر فالسلطات المصرية لم تتعاون بشكل فعال معهم لإعادة هذه الأموال، وبناء عليه قام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهرين بإصدار قرار جمهوري لتشكيل لجنة جديدة هي الرابعة لاستراداد هذه الأصول والمهربات المصرية في الخارج.

وأضاف أن هذه الأموال تم تهريبها خارج مصر بشكل غير مشروع وحاليا أصبحت الخطوات بسيطة للغاية لاسترداد هذه المهربات، وأن العقبة التي صرح بها المسؤول السويسري هو عدم تجاوب مصر مع معايير الأمم المتحدة وسويسرا في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الحكومة السويسرية هي الأسرع في رد الأموال والمنهوبات إلى الدول النامية بعد إقصاء النظم الفاسدة إلا إنها لم تفعل ذلك مع مصر قبل قدوم الرئيس السيسي للسلطة.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق ومحامي حسين سالم، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «سي بي سي أكسترا»، إن قبول سويسرا طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه، ليس له تأثير على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال نفسها التي طعنت على وقف التحقيقات في سويسرا هي التي أصدرت بيانا منذ أيام بقبول وإنهاء التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد كبيش أن قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.

يذكر أن سلطات التحقيق السويسرية، كانت قد حفظت التحقيقات الخاصة باسترداد الأموال المهربة من مصر إبان ثورة يناير، بدعوى عدم صدور أحكام نهائية تدين أصحاب هذه الأموال.

وإبان ثورة يناير، أعلن البيت الأبيض عن أن حجم أموال مبارك المهربة للخارج وفي أمريكا تحديدا نحو 70 مليار دولار، فضلا عما أعلنته سويسرا ـ على لسان وزيرة المالية السويسرية ـ حول تهريب 60 مليار دولار من مصر إلى سويسرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الأشهر التي تلت الثورة المصرية في 2011.