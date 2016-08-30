﻿«بواب الحانة» للسيناريست عبد الرحيم كمال

القاهرة ـ «القدس العربي» : صدرت حديثاً عن دار كيان للنشر والتوزيع في القاهرة رواية «بواب الحانة» للكاتب والسينارست عبد الرحيم كمال، ويعد كمال واحدا من أشهر كتاب الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، حيث تميل كتاباته إلى البحث في التراث المصري والصوفي، وكان آخر الأعمال التي قدمها خلال شهر رمضان الماضي مسلسل «ونوس» الذي اقتبس أحداثه من رواية «فاوست» للكاتب الألماني «جوته»، ومسلسل»يونس ولد فضة» الذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية، بالإضافة إلى أعماله السابقة «دهشة» عام 2014، ومسلسل «الخواجة عبد القادر» عام 2012، ومسلسل «شيخ العرب همام» عام 2010.

من أجواء رواية «بواب الحانة»: «عام كامل هو الأجمل في أعوام العمر. شربت خمرًا يكفي لإرواء فيل، ولم يتطرق الندم إلى قلبي ولو للحظة، يبدو أن القلب فسد. عام كامل يا مولانا أشرب يوميًا بتلذذ واستمتاع، وأجالس السكارى، أشعر بأنهم إخواني، بل أقرب.. يحدثونني عن أطفالهم وزوجاتهم وأموالهم وأحزانهم، وأحلام ضاعت وأحلام قد تأتي، ويبكون ويضحكون بصدق. وأنا أحدثهم عن «الطريق والبلاء» وعن «الشيخ والمريد» وأذكر أشعارا لابن الفارض والحلاج وسيدي محيي الدين، ومقاطع كاملة من «إحياء علوم الدين» ومن «الرسالة القشيرية»، ويستمعون لي في صبر وأدب وعدم فهم. كنت في الشهور الأولى أفيق مع صوت الأذان، وأخرج من الحانة للمسجد وأصلي وأعود، ولكن حينما أحببت الخمر وذقت المذاق لم أتركها. عام كامل يا مولاي حتى رأيتك في حلم الأمس تنادي عليّ وأنا أهرب منك، من أجل أن أمضمض فمي من طعم الخمر ورائحته. هل فسد القلب؟».