«أم فريدة» للكاتبة بسمة السباعي

القاهرة ـ «القدس العربي» كما صدر حديثاً عن دار نهضة مصر للنشر كتاب «أم فريدة» للكاتبة الساخرة بسمة السباعي، وتكرر بسمة السباعي تجربتها الثانية في الكتابة مواصلة تشريح العلاقة بين الرجل والمرأة بصورة ساخرة، بعد أن حقق كتابها الأول «عطية وموسوليني» نجاحاً لافتاً بين القراء الشباب.‬‬‬

‬‬ويتناول كتابها الجديد «أم فريدة» العديد من المواقف اليومية التى يعيشها المتزوجون منذ بدء حياتهم الزوجية مروراً بمواقفهم مع أبنائهم وبناتهم في مختلف المراحل العمرية انتهاء بزواج البنات والأبناء وفراغ البيت من الضوضاء ليكون السؤال: هل يشعر الوالدان بالراحة والسعادة والهدوء بعد مغادرة الأولاد للمنزل في طريقهم لبناء حياتهم المستقلة أم العكس.‬‬‬