« مصر من تالت» للكاتب مؤمن المحمدي

القاهرة ـ «القدس العربي» : دار الرواق للنشر والتوزيع أصدرت حديثاً كتاب «مصر من تالت – حواديت من المحروسة» للكاتب مؤمن المحمدي. والكتاب مجموعة من «الحكايات» التي حدثت في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، إنه ليس تأريخا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هو محاولة لقراءة التاريخ من خلال أحداث، قد تكون سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فنية، لكنها تساعد في أن تعطيك تصورا لما حدث. هذه الحكايات هي مجرد نافذة تطل منها على مصر التي كانت، بداية تنطلق منها للبحث والتفكير، وكل ذلك مغلف بغلاف مؤكد من المتعة.