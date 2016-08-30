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﻿ظِلاَّن

Aug 31, 2016

في يومٍ ما
لم يكن عادياً
المقاهي والحانات 
تقذف بصَخبِها إلى الشوارع
وتغطي على وشْوشات 
العاشقين على المقاعد الخارجية
الساحاتُ تَضِجُّ بالناس 
والألوانِ واختلاطِ الأصوات
وموسيقى الفَادُو
في ميدان صغير
وسط لشبونة
تزينه تماثيلُ برونزية 
كان السياح بأقمصة شفيفة
تكشف نتوءات
أجسادهم الشبقية 
يتدافعون أمام رجل 
وحيد يجلس إلى طاولة 
يضع رجلا على رجل
ويخفي جزءاً من وجهه
بقبعة تميل قليلا على جبهته
لم تتوقف طقطقة آلات التصوير
والرجل الغريب شارد
يرنو بنظرته إلى البعيد
وعلى شفتيه بسمة سئمة
كان المقعد بجواره خاليا
 بتثاقل بدأ المساء
 يُرْخي أضواءَه الشاحبة
لم يأتِ أحد
تململ الرجل 
تنهَّد في خجل
ودخل الحانة
ولم يَعُدْ
عاد فقط ظِلُّه
 في يده
كأس نبيذ أحمر
تَجَرَّعَ جرعةً وأخرى
وضع الكأس 
على الطاولة الفارغة
نظر بتعاسة إلى الجميع
وانسحب لا يلتفت إلى وراء
غَمْغَمَ السياح وَهُمْ ينصرفون
وَهْمٌ أم حقيقةٌ أَمْ هما معاً
وصاحت فتاة في جنون 
بِيسُووَّا* ..
بيسووَّا..
أنا أُوفِيلْيا حبيبتُك
هذا يوم لقائنا
«ألَمْ أعُدْ أرقكَ يافرناندو الصغير؟»
بَدَا الصياحُ سخيفاً
 كان الظل يبتعد
ويختفي في الخواء
وعلى الطاولة الفارغة
ظِلَّان
متقابلان
 كأسٌ فارغة
ورسالةُ فراق 
تحكي
«فى يومٍ ما
 طَرَقَ أحدُهمُ الباب 
وهَرَعَت لفتحه خادمة»

فرناندو بيسووَّا 
(1888-1935)
هو شاعر، وكاتب وناقد أدبي، ومترجم 
وفيلسوف برتغالي،  كان يكتب بعدة أسماء مستعارة ،ويوصف بأنه واحد من أهم الشخصيات الأدبية في القرن العشرين، وواحد من أعظم شعراء اللغة البرتغالية.
يوجد له نصب تذكاري في إحدى ساحات لشبونة  وهو ينتظر عشيقته أوفيليا في مقعده المعتاد في مقهاه المفضلة «برازيليا» التي أصبحت مزاراً للسياح.
أوفيليا كيروس عشيقة بيسووَّا خلدها برسائل حب كان يعتبرها رسائل سخيفة، وآخر هذه الرسائل كتاب «في يوم ما طَرق أحدهم الباب وهرعت خادمة لفتحه» ويعد من أروع ما كتب.

﻿ظِلاَّن

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