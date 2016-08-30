﻿إسرائيل تهدم منزل فلسطيني شارك في عملية قتل فيها إسرائيلي

الخليل – أ ف ب: هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية في قرية دوار قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، منزل فلسطيني شارك في عملية قتل فيها إسرائيلي.

وقال مسؤولون أمنيون احتلاليون إن جنود جرافة عسكرية هدمت منزل محمد العمايرة في قرية دوار.

والعمايرة هو أحد أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومتهم بنقل أحد منفذي هجوم بأسلحة نارية استهدف في الأول من تموز/ يوليو سيارة إسرائيلية قرب الخليل، مما أدى الى مقتل سائق السيارة.

وذكر جيش الاحتلال أنه بعد إطلاق النار، انقلبت سيارة الحاخام ميخائيل مارك الذي كان متوجها الى مدرسة تلمودية في مستوطنة إسرائيلية قريبة من الخليل، ما ادى الى قتله وجرح اثنين من أفراد عائلته.

وقتل جيش الاحتلال في نهاية تموز/ يوليو الفلسطيني محمد فقيه المسؤول عن الهجوم كما قال الجيش.

وفي مواجهة العمليات الفلسطينية، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات. ويعتبر معارضو هذا الإجراء انه عقاب جماعي يؤدي الى تشريد عائلات بأكملها.