﻿«البنيان المرصوص» تؤكد مقتل مفتي تنظيم الدولة الاسلامية في سرت حسن الكرامي

ليبيا- وكالات : أكدت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» مقتل مفتي تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت حسن الكرامي خلال المعارك التي دارت الاثنين.ونشرت غرفة العمليات، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» صورًا تظهر جثة الكرامي.

والكرامي أحد أبرز مؤسسي تنظيم «أنصار الشريعة» قبل أن يلتحق بتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت. وهو من مواليد 1988 بشارع عشرين في مدينة بنغازي.كما يتهم الكرامي بالمشاركة في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي العام 2012، وأيضًا المشاركة في قتل السفير الأميركي آنذاك كريس ستيفنز، كما يتهم باغتيال عدد من الناشطين في بنغازي.

وكان مصدر محلي في مدينة سرت رجح قبل ايام أن يكون القيادي الذي يُوصف بمفتي التنظيم، موجودًا في الحي السكني الثالث وسط سرت ومعه عدد من قيادات ومقاتلي التنظيم وأضاف المصدر لـ»بوابة الوسط» السبت أن أعضاء التنظيم يتخذون من المنازل مقارًا لهم.