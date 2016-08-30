﻿القوات الحكومية الليبية تستعد لاقتحام آخر مناطق سيطرة الجهاديين في سرت

ليبيا – أ ف ب: ‏اعلن متحدث باسم العملية العسكرية الليبية الهادفة لاستعادة سرت من تنظيم الدولة الاسلامية ان قوات حكومة الوفاق ‏الوطني تستعد لاقتحام آخر مناطق سيطرة الجهاديين في المدينة في اعقاب المكاسب الميدانية التي حققتها على مدى ‏اليومين الماضيين.‏

وقال رضا عيسى المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» أمس «قواتنا تعيد تمركزها اليوم في الحي رقم 1 (شمال) وتقوم ‏بتمشيط شوارعه وذلك استعداداً للهجوم على مناطق سيطرة تنظيم داعش المتبقية في الحي رقم 3» في شرق المدينة ‏الساحلية.‏ وتابع ان «المناطق التي لا يزال يتواجد فيها داعش ليست ذات اهمية استراتيجية»، مضيفاً ان «الاستعدادات لتحرير ‏كامل المدينة متواصلة اليوم ونتوقع ان يتحقق الحسم في وقت قريب جداً».‏

وسيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين على الحي رقم واحد، احد آخر معقلين لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت، لينحصر بذلك تواجد التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية التي شكلت قاعدة خلفية له على مدى عام باجزاء من حي آخر في شرقها.

وأعلنت القوات الحكومية سيطرتها على الحي بعد هجوم جديد شنته مساء الاثنين وقتل فيه عشرة من عناصرها، وذلك غداة يوم دام قتل وأصيب فيه العشرات من مقاتليها في مواجهات شرسة مكنتها من اقتحام آخر مناطق سيطرة الجهاديين في سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وقال المركز الإعلامي للعملية العسكرية الحكومية الخاصة باستعادة سرت من ايدي تنظيم الدولة الاسسلامية على صفحته على موقع فيسبوك «قواتنا تستكمل تطهير بقية جيوب الدواعش في الحي رقم 1 وتعلن تحريره بالكامل».

وقال المتحدث باسم القوات الليبية رضا عيسى إنه تم تحرير الحي رقم واحد بالكامل لكنه أضاف أن الكتائب التي تدعمها ‏‏ضربات جوية أمريكية تقوم حالياً بتطهير المنطقة من أي فلول لتنظيم الدولة الإسلامية. وتخوض الكتائب المتحالفة مع ‏‏حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة معارك منذ أكثر من ثلاثة أشهر لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من سرت وهي مدينة ‏‏ساحلية حولها المتشددون إلى معقل إقليمي لهم العام الماضي.‏ من جهتها أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» تنفيذ عشر ضربات جوية جديدة ضد مواقع تنظيم الدولة ‏الاسلامية في مدينة سرت الساحلية، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.‏ وذكر بيان (أفريكوم) الإثنين أن الضربات الجوية استهدفت ثمانية مواقع تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية وأجهزة متفجرة وآلية ‏تحمل أجهزة متفجرة وألغامًا، وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.‏

ويصل إجمالي الضربات الأمريكية ضد التنظيم في سرت إلى نحو 92 ضربة جوية منذ انطلاق الحملة الجوية التي بدأت ‏الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري. وجاءت عملية «برق أوديسا» بناء على طلب رسمي من حكومة الوفاق الوطني لدعم ‏قواتها أمام التنظيم في معقله الرئيس في ليبيا.‏

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجاز العمليات الجوية عقب توصية من وزير الدفاع أشتون كارتر، ورئيس هيئة ‏الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، وفق ما كشفه موقع «‏Defense News‏» في وقت سابق. وكانت مصادر ‏أمريكية ذكرت أن السفينة الهجومية البرمائية «واصب»، التي تحمل 22 عنصرًا من وحدة مشاة البحرية وطائرات «هارير ‏AV-8B‎‏» تبحر على مقربة من ليبيا.‏

ودافع المتشددون عن أنفسهم باستخدام مهاجمين انتحاريين وقناصة وألغام أرضية مما أوقع خسائر فادحة في ‏‏صفوف مقاتلي الكتائب. وقال مسؤولون في مستشفى إن ستة أعضاء على الأقل من قوات الكتائب قتلوا وأصيب 12 ‏‏الاثنين.

وقالت مسؤولون في مستشفى ومقاتلون في الكتائب إن الكثير من الخسائر الأخيرة نجمت عن ألغام وسيارات ملغومة أو نيران ‏‏مدفعية. وشوهدت الكتائب الاثنين وهي تحرك دبابات ومركبات أخرى باتجاه المواقع الأمامية. وتوقف القتال الأسبوع ‏‏الماضي عندما قالت الكتائب إنها تعطي فرصة لزوجات وأبناء مقاتلي الدولة الإسلامية لمغادرة منطقة القتال قبل هجوم ‏‏أخير.‏ ومعظم مقاتلي الكتائب من مدينة مصراتة التي تبعد نحو 230 كيلومتراً شمال غربي سرت. وشن المقاتلون هجمات مضادة ‏‏بعد أن تقدمت الدولة الإسلامية صوب مصراتة في بداية أيار/ مايو.‏

وقبيل مهاجمة مواقع تنظيم الدولة الاسلامية، عملت القوات الحكومية على تحصين المكاسب الميدانية التي حققتها في هجوم الاحد حيث قامت بتمشيط المناطق التي انتزعتها من عناصر التنظيم المتطرف واعادت التمركز فيها.

ومع استعادة القوات الحكومية للحي رقم 1، يكون تنظيم الدولة الاسلامية قد خسر احد آخر معاقله لينحصر بذلك تواجده في المدينة المتوسطية التي سيطر عليها بالكامل في حزيران/يونيو 2015 بأجزاء من الحي رقم 3 في شرقها. وكانت قوات الحكومة اكدت في بيان الاثنين انها باتت تحاصر عناصر التنظيم المتطرف «في أقل من كيلومترين مربعين».

وفي مواجهة الهجوم على معقليه الأخيرين، قام تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ سلسلة من الهجمات الانتحارية الاحد بينها محاولة تفجير 12 سيارة مفخخة يقودها انتحاريون، بحسب بيان قوات حكومة الوفاق.ولم تتوفر احصائية عن اعداد قتلى تنظيم «الدولة».