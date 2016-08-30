﻿تراجع عدد تراخيص البناء الجديدة في كوريا الجنوبية بنسبة 26٪ خلال الشهر الماضي

سيول ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء أن عدد تراخيص بناء المساكن الجديدة الصادرة في كوريا الجنوبية تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 26% تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في ظل جهود حكومية ترمي إلى الحد من نمو قروض التمويل العقاري من خلال الحد من المعروض من المساكن الجديدة.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية أن عدد تراخيص بناء المساكن الجديدة الصادرة خلال تموز/يوليو الماضي بلغ 61387 ترخيصا بانخفاض نسبته 25.9% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن عدد التراخيص الجديدة كان قد ارتفع في حزيران/يونيو الماضي بنسبة 3ر9% سنويا قبل أن يتراجع بشدة خلال الشهر الماضي.

يأتي الإعلان عن انخفاض عدد التراخيص الجديدة بعد أقل من أسبوع من إعلان نائب رئيس الوزراء يوو إيل هو اعتزام الحكومة تقليل المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في الأسواق كوسيلة للحد من تزايد الديون الاستهلاكية في كوريا الجنوبية.

يذكر أن إجمالي قيمة الديون الاستهلاكية في كوريا الجنوبية وصل بنهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 3ر1257 تريليون وون (1.18 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 11في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي لتواصل تسجيل ارقاما قياسية للربع الثالث على التوالي.

وتصر الحكومة الكورية على أن استمرار عرض المساكن الجديدة في الأسواق يشجع المستهلكين على الاقتراض لشراء وحدات سكنية جديدة، في حين يرى آخرون أن انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية هو السبب الرئيسي في زيادة القروض العقارية.

وأشارت «يونهاب» إلى أن القروض الاستهلاكية بدأت النمو في كوريا الجنوبية بعد أن بدأ البنك المركزي الكوري تبني سياسة خفض سعر الفائدة في آب/أغسطس 2014 كجزء من جهود تحفيز النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا ليصل سعر الفائدة الرئيسية إلى مستوى منخفض غير مسبوق قدره 1.25 في المئة بعد 5 تخفيضات متتالية لسعر الفائدة.